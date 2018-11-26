В больницах Николаева презентовали обновленное оборудование

Новости Украины: В Николаевской городской больнице №4, городской детской больнице №2 и городской больнице №3 презентовали новое медицинское оборудование.

В Николаеве презентовали новое медицинское оборудование стоимостью в миллион гривень, приобретенное за средства города, для отделения пластической и реконструктивной хирургии в городской больнице №4. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения горсовета.

"В Николаеве представили новое медицинское оборудование, приобретенное для отделения пластической и реконструктивной хирургии в городской больнице №4. На общую сумму 1 млн грн удалось приобрести два современных операционных стола, аппарат высокочастотный электрохирургический, шкаф медицинский с бактерицидной лампой, радиоволновой электрокоагулятор, тележку для перевозки больных, камеру для хранения стерильного медицинского инструмента", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что последний раз оборудование закупали несколько десятков лет назад.

Отделение пластической и реконструктивной хирургии является одним из ведущих специализированных микрохирургических центров страны. Николаевские врачи владеют современными методиками пластики нервов, сосудов, мягких тканей. Специалисты несут круглосуточную службу по оказанию экстренной хирургической помощи жителям города и области с повреждениями сухожилий, периферических нервов, сосудов, при травматических ампутациях конечностей и их сегментов, открытых переломах костей кисти, предплечья, голени и стопы.

В следующем году отделению исполняется 30 лет.