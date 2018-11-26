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ДТП в Харькове: Суд приобщил к делу новые документы

ДТП в Харькове: Суд приобщил к делу новые документы
20:09 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: NewsRoom

Новости Украины: Суд приобщил к материалам дела о кровавом ДТП в Харькове документы, касающиеся состояния здоровья обвиняемой Алены Зайцевой.

Киевский райсуд Харькова по делу о ДТП на улице Сумской, где пострадали 11 человек, частично удовлетворил ходатайство защиты фигурантки Елены Зайцевой о приобщении к делу ряда документов, включая историю ее болезни.

"Оба фигуранта - Елена Зайцева и Геннадий Дронов - присутствуют на суде. Здесь же защитники, прокуроры, представители стороны потерпевших. Суд частично удовлетворил ходатайство защиты Зайцевой и приобщил к делу ряд документов, включая выписки из истории ее болезни, медицинские справки, а также документы, подтверждающие, что семья Зайцевой перечислила денежные компенсации семьям потерпевших", - отметили в суде.

В то же время, добавили в суде, суд учел мнение прокурора и не стал приобщать к делу предложенные защитой скриншоты из интернета, которые якобы свительствуют о склонности Дронова к быстрой езде: "Суд счел, что они не относятся к делу".

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"Что касается деталей, то защитник Дронова Сергей Перепелица поддержал приобщение лишь денежных расписок. Представитель потерпевшей Жанны Власенко - пассажирки Зайцевой - согласился с полным удовлетворением ходатайства защиты. Представитель потерпевших Лариса Матвеева настаивала на частичном удовлетворении ходатайства защиты", - пояснили в суде.

Следующее заседание суда, как стало известно, назначено на завтра, 27 ноября, на 14:00.

Как сообщалось, 21 ноября Киевский райсуд Харькова по делу о ДТП на улице Сумской приобщил к делу документы о том, что врач-нарколог, обследовавший Зайцеву на предмет наличия опиатов, не найдена. Официального подтверждения об ее отъезде нет.

Суд отказал в ходатайстве защиты Геннадия Дронова об отводе всех четверых автотехнических экспертов, которые показали, что автомобиль Дронова заехал передней частью за стоп-линию.

7 ноября Киевский райсуд Харькова продлил арест Елены Зайцевой и Геннадия Дронова на два месяца - до 5 января 2019 года.

26 октября медкомиссия, созданная по заявлению защиты Зайцевой о том, что у нее постравматическая энцефалопатия головного мозга, признала, что у нее нет никаких патологий и она может пребывать в СИЗО.

31 июля адвокат потерпевших Лариса Матвеева заявила на суде, что Зайцева на момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения: таков ответ из профильного центра Минздрава.

Зайцева и Дронов обвиняются по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) Уголовного кодекса Украины с санкцией до 10 лет лишения свободы.

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Все по теме:

Украина, Харьков, ДТП в Харькове, Смертельное ДТП в Харькове, Алена Зайцева, Геннадий Дроннов, Кровавое ДТП в Харькове.
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