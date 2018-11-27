В Виннице серьезная проблема с задолженностью населения за тепло

Новости Украины: Винничане задолжали за потребленное тепло 53 миллиона, а только один житель должен около четверти миллиона.

Винничане состоянию на понедельник задолжали за потребленное тепло 53 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП Винницкого городского совета "Винницагортеплоэнерго".

"Несмотря на добросовестность большинства потребителей, проблема расчетов за услуги с предприятием остается достаточно серьезной. По состоянию на утро 26 ноября задолженность населения перед КП ВМР "Винницагортеплоэнерго" составляет 53 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди должников есть рекордсмен - житель Винницы, на лицевом счете которого неуплаченная сумма в размере 273 тысячи гривень.

На счетах 1615 потребителей зафиксированы неуплаченные суммы за потребленное тепло от 10 тысяч гривень и больше, а 1215 потребителей задолжали за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения от 5 до 10 тысяч гривень.

Несмотря на значительные суммы задолженности главное теплоснабжающее предприятие города продолжает оказывать услуги населению.