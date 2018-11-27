Ситуация в пунктах пропуска: на линии разграничения застряли 215 авто

Новости Украины: Все контрольные пункты въезда-выезда открылись по осенним графиком и работают в штатном режиме.

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил находится 215 автомобилей.

За минувшие сутки отмечалось некоторое увеличение пассажиро-транспортного потока. Так, вчера из-за КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил последовало 39,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9120 человек и 1140 транспортных средств;

"Марьинка" - 8065 человек и 1355 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7565 человек и 1470 транспортных средств;

"Гнутово" - 3605 человек и 845 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11245 человек.

"Сегодня утром на въезд и выезд находились такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.Вчера пограничники Донецкого и Краматорского отрядов совместно с сотрудниками фискальной службы, действующих в составе Объединенных сил, в КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" помешали три попытки нарушения правил перемещения через линию соприкосновения товаров, а именно - косметических изделий и электротоваров на общую сумму почти 101 000 гривен. Товар изъят сотрудниками ДФС для принятия правового решения.

Кроме того, в этих КПВВ сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали два случая, когда граждане Украины пытались "договориться" о беспрепятственном пропуске через линию соприкосновения за денежные вознаграждения в размере 600 и 1000 гривен. На свои предложения лица получили от пограничников категоричны отказа. Правонарушителей переданы сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области для осуществления дальнейшего процессуального оформления.