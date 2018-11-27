Скачать
Вторник, 27.11.2018
Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ
Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ
В Украине еще один банк признали банкротом
В Украине еще один банк признали банкротом
Хоффенхайм - Шахтер: онлайн трансляция матча
Хоффенхайм - Шахтер: онлайн трансляция матча
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому

Ситуация в пунктах пропуска: на линии разграничения застряли 215 авто

Ситуация в пунктах пропуска: на линии разграничения застряли 215 авто
10:04 Сегодня Телеграф Госпогранслужба Фото: Государственная пограничная служба Украины

Новости Украины: Все контрольные пункты въезда-выезда открылись по осенним графиком и работают в штатном режиме.

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил находится 215 автомобилей.

За минувшие сутки отмечалось некоторое увеличение пассажиро-транспортного потока. Так, вчера из-за КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил последовало 39,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9120 человек и 1140 транспортных средств;

"Марьинка" - 8065 человек и 1355 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7565 человек и 1470 транспортных средств;

"Гнутово" - 3605 человек и 845 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11245 человек.

Сутки на Донбассе: 18 обстрелов, двое украинских военнослужащих получили ранения

"Сегодня утром на въезд и выезд находились такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.Вчера пограничники Донецкого и Краматорского отрядов совместно с сотрудниками фискальной службы, действующих в составе Объединенных сил, в КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" помешали три попытки нарушения правил перемещения через линию соприкосновения товаров, а именно - косметических изделий и электротоваров на общую сумму почти 101 000 гривен. Товар изъят сотрудниками ДФС для принятия правового решения.

Кроме того, в этих КПВВ сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали два случая, когда граждане Украины пытались "договориться" о беспрепятственном пропуске через линию соприкосновения за денежные вознаграждения в размере 600 и 1000 гривен. На свои предложения лица получили от пограничников категоричны отказа. Правонарушителей переданы сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Госпогранслужба, Станица-Луганская, Марьинка, Новотроицкое, Линия разграничения, Гнутово, Майорское, КПВВ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине ввели военное положение: названы области
02 Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)
03 Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
04 Невозможно сдержать смех: забавная подборка безнадежно запоротых свадебных снимков
05 Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Подконтрольный РФ &quot;суд&quot; арестовал 12 украинских моряков
Подконтрольный РФ "суд" арестовал 12 украинских моряков
Снегопады, шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Перерасчет пенсий: Когда состоится первый этап
Перерасчет пенсий: Когда состоится первый этап
Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол в день своей свадьбы
Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол в день своей свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь