У одного из ТЦ Киева протесты против российского бизнеса

Новости Украины: Возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве проходит акция против российского бизнеса, возле входа сложили шины.

В Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza по ул.Антоновича,176 около 50 человек проводят акцию с призывом разорвать отношения с российским бизнесом в Украине.

Как сообщили в полиции г.Киева во вторник, в импровизированном митинге принимают участие около 50 человек. Активисты сложили у входа в ТРЦ шины.

"На месте – патрули и спасатели. Идут переговоры", - сообщили в полиции.

Ранее СМИ сообщили, что вечером в понедельник, 26 ноября, в Киеве неизвестные бросили несколько дымовых шашек на территорию ТРЦ Ocean Plaza. После задымления посетителей комплекса начали эвакуировать. Пожара не было.