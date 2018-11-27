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Кличко назвал условие сотрудничества с польской PESA

Кличко назвал условие сотрудничества с польской PESA
12:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КГГА

Новости Украины: Создание сервисного центра и начало производства трамваев в Киеве является условием продолжения сотрудничества с Pesa.

Киевские власти готовы продолжить сотрудничество с польской компанией Pesa Bydgoszcz, если та запустит в столице Украины сервисный центр по обслуживанию своих трамваев и производство по их сборке.

Об этом во время инвестиционного форума заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Одно из условий сотрудничества с компанией Pesa – создание сервисного центра и начало производства трамваев в Киеве. Мы закупаем трамваи, уже около 50 трамваев находится в Киеве… Нам нужно около полутысячи таких трамваев. Компания Pesa одна из лучших, поэтому, хорошо, будем работать, но условие – создаем сервисный центр для обслуживания, создаем крупногабаритную сборку. Наши планы таковы, чтобы в ближайшее время в Киеве были трамваи, где написано "Сделано в Киеве", - сказал он.

Как сообщалось, ранее коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявило тендер на закупку до конца 2017 года 40 низкопольных трамвайных вагонов длиной не менее 26 м на ожидаемую сумму 1,946 млрд грн. В тендере принимали участие 2 компании – украинско-немецкое предприятие "Электронтранс" и польская Pesa Bydgoszcz. Польская компания предложила цену 1,813 млрд грн и выиграла тендер.

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Виталий Кличко, Трамваи, Киевпасстранс, Пьеса, Производство трамваев.
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