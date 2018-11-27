Из-за густого тумана закрыли морские каналы к Херсонскому морпорту

Новости Украины: Бугско–Днепровско–лиманский и Херсонский морской каналы во вторник из-за тумана закрыли для прохождения судов.

В Херсонском морском торговом порту по этой же причине ввели ограничение по лоцманскому проведению судов и загрузке судов зерном, сообщает Администрация морских портов Украины.

"БДЛК (Бугско – Днепровско – лиманский канал) - закрыт. ХМК (Херсонский морской канал) - закрыт. Херсонский морской порт - ограничена лоцманская проводка судов и грузовые работы с зерновыми", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Администрации морпортов, причиной введения данных ограничений является туман.

БДЛК – судоходный канал, по которому осуществляется подход судов к морским и специализированным портам и терминалам Николаевского региона, а также, частично, Херсонскому морскому каналу. ХМК осуществляется подход судов к Херсонскому морскому и Херсонскому речному портам и далее к речным портам и терминалам, расположенным вдоль берегов реки Днепр.