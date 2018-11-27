В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал

Новости Украины: В Киеве из-за сообщения о минировании полиция проверяет железнодорожный и автовокзалы.

В Киеве из-за сообщения о минировании полиция и взрывотехники проверяют центральный железнодорожный вокзал и автовокзал.

Об этом в комментарии сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

«Поступило сообщение о минировании центрального вокзала. Поэтому проверяем авто- и железнодорожный вокзалы», - сказала Блищик.

По ее словам, информация о минировании поступила около 13.00.

В свою очередь «Киев оперативный» сообщил, что из центрального железнодорожного вокзала эвакуируют людей, специалисты начали проверку на наличие взрывоопасных предметов.