В Сумах жителям начали приходить сообщения с просьбой явиться в военкомат

Новости Украины: В одной из областей, в которых объявили о введении военного положения, жители стали получать "мобилизационные" СМС-сообщения.

В Сумской области местные жители стали получать сообщения, якобы от Министерства обороны Украины, с требованием прийти в военный комиссариат. Об этом написал начальник пресс-службы Минобороны Алексей Чернобай на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщалось, Петр Порошенко поддержал введение военного положения в ряде украинских областей и во внутренних водах Азово-Керченской акватории вечером 26 ноября.

Военное положение вводится в 10 областях Украины: Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская области. Указом предусмотрено ввести военное положение с 14:00 26 ноября 2018 на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года.

Отмечалось, что период действия военного положения, введенного указом президента Украины, частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и в объемах «согласно угрозе национальной безопасности и обороне Украины».