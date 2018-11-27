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Украинские суда неделями не могут пройти Керченский пролив

Украинские суда неделями не могут пройти Керченский пролив
17:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kerchinfo.com

Новости Украины: Некоторые суда ожидают прохода Керчь-Еникальского канала более 11 суток.

Осмотра и прохода в порт назначения Мариуполь на входе в Керчь-Еникальский канал по состоянию на 13:00 вторника ожидали 13 судов, в обратном направлении – семь, сообщили в Мариупольском морском порту.

"Некоторые (ожидают на входе в канал - ред.) - уже более 11 суток", – говорится в ответе госпредприятия на запрос агентства.

В Мариупольском порту отметили, что он работает в штатном режиме, уточнив, что в настоящее время идет погрузка продукции меткомбинатов на три судна: одно - в Испанию с 8,11 тыс. тонн металлопродукции, два – в Великобританию с 22,1 тыс. тонн стали и слябов и 22,2 тыс. тонн слябов.

Помимо этого, на 3-4 терминалах продолжается сооружение портового элеватора, добавили в порту.

По его данным, с начала ноября было обработано 32 судна, выгружено 1,581 тыс. и погружено 559 железнодорожных вагонов.

Ранее в ГУП "Крымские морские порты" заявили об отмене ограничения на проход гражданских судов через Керчь-Еникальский канал, действовавшего с полудня 25 ноября по 3:30 утра 26 ноября.

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Согласно данным Администрации морских портов Украины, по состоянию на 26 ноября очереди на проход по Керчь-Еникальскому каналу ожидали 30 судов, следующих в/из портов Мариуполь и Бердянск: 16 – из портов, 14 – в порты.

Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии – 4,2 км.

В январе-октябре 2018 года Мариупольский морпорт сократил перевалку грузов на 7,2% по сравнению с январем-октябрем 2017 года – до 5,01 млн тонн.

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Азовское море, Керченский пролив, Мариупольский порт, Украинские суда, Керчь-Еникальский канал.
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