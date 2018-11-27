В Донбассе пункты пропуска переходят на новый режим работы

Новости Украины: С начала зимы КПВВ переходят на новый график работы.

КПВВ с 1 декабря переходят на новый график на зимний период. Об этом информирует пресс-служба МВД в своем Facebook.

"Внимание! КПВВ переходят на новый график", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 1 декабря состоится переход на зимнее период осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий (с 08.00 до 17.00) в контрольных пунктах въезда – выезда (КПВВ) на автомобильных дорогах:

- дорожный коридор "Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск" – КПВВ "Золотое";

- дорожный коридор "Горловка – Бахмут" – КПВВ "Майорское";

- дорожный коридор "Донецк – Курахово" – КПВВ "Марьинка";

- дорожный коридор "Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)"– КПВВ "Новотроицкое";

- дорожный коридор "Новоазовск – Покровск – Талаковка –Мариуполь" – КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик);

- дорожный коридор "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар" – КПВВ "Станица Луганская".