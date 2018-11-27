В Луганщине будет реализован проект о противноминной безопасности

Новости Украины: Министерство по вопросам временно оккупированных территорий реализует проект по противоминной безопасности для повышения осведомленности среди населения.

Для повышения осведомленности среди населения Министерство по вопросам временно оккупированных территорий реализует в Попаснянском районе проект "Повышение способности МВОТ по осуществлению координации программ по противоминной деятельности".

Об этом проекте информирует пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

"Одной из главных задач проекта является проведение широкой информационной кампании о правилах поведения населения во время обнаружения мин и взрывоопасных предметов. В первую очередь, об этом должны знать дети, которые проживают вдоль линии разграничения. Это очень важно. Сейчас в школах в Горском уже закончена соответствующая работа. Далее запланировано провести ее в других населенных пунктах", – цитирует пресс-служба заместителя руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Клименко, который открывал заседание по противоминной безопасности.

На заседании представители МВОТ рассказали о проделанной работе в г. Горское, где стартовал проект.

В частности, на территории г. Горском обследовано почти 1300 га территории.