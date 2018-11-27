На Донбассе оккупанты снизили активность, сохранялась относительная тишина

Новости Украины: В течение вторника на Донбассе сохранялась относительная тишина.

По состоянию на 18.00 вторника вдоль линии соприкосновения сторон на Донбассе сохранялась относительная тишина, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Огневая активность врага зафиксирована на Луганском направлении, в районе населенного пункта Крымское. Оккупанты обстреливали наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий, потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В информации подчеркивается, что подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи в полной боевой готовности, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке.