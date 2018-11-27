В Запорожье запретили носить военную форму гражданским лицам

Новости Украины: В Запорожской области в целях безопасности планируют запретить носить военную форму гражданским лицам.

Для того, чтобы мошенники не причинили вреда гражданам, запорожские правоохранители планируют временно запретить гражданским носить военную форму. Об этом во время брифинга в ОГА заявил руководитель ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров.

"Будет принято решение о запрете использования военной формы, кроме военных, Нацгвардии и силовых структур. На все случаи будем реагировать оперативно. Будем досконально проверять всех, кто использует военную форму и с какой целью", - сказал глава областной полиции.

Он также обратился к гражданам с просьбой вызвать полицию, если кто-то будет пытаться изъять имущество, прикрываясь военным статусом и военным положением.

По его словам, в области будет введен усиленный режим службы, привлечена Нацгвардия и военные, будет взаимодействие с пограничниками.

Запорожская область - среди 10 областей, где вводится военное положение.

Как сообщалось, из-за агрессии России, которая захватила три украинских военных корабля в Керченском проливе, Верховная Рада 26 ноября приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях.

Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.