В Запорожье запретили носить военную форму гражданским лицам

Для того, чтобы мошенники не причинили вреда гражданам, запорожские правоохранители планируют временно запретить гражданским носить военную форму. Об этом во время брифинга в ОГА заявил руководитель ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров.
"Будет принято решение о запрете использования военной формы, кроме военных, Нацгвардии и силовых структур. На все случаи будем реагировать оперативно. Будем досконально проверять всех, кто использует военную форму и с какой целью", - сказал глава областной полиции.
Он также обратился к гражданам с просьбой вызвать полицию, если кто-то будет пытаться изъять имущество, прикрываясь военным статусом и военным положением.
По его словам, в области будет введен усиленный режим службы, привлечена Нацгвардия и военные, будет взаимодействие с пограничниками.
Запорожская область - среди 10 областей, где вводится военное положение.
Как сообщалось, из-за агрессии России, которая захватила три украинских военных корабля в Керченском проливе, Верховная Рада 26 ноября приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях.
Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.