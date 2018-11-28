Под Киевом водитель иномарки вылетел навстречу фуре и погиб

Новости Украины: 27 ноября под Киевом на Броварской окружной произошло столкнулись фура Mercedes и Hyundai Accent.

Вечером во вторник, 27 ноября, под Киевом на Броварской окружной произошло смертельное ДТП. Столкнулись фура Mercedes и Hyundai Accent. Водитель легкового авто погиб на месте.

По словам водителя-дальнобойщика из Молдовы, он ехал в сторону Киева по Броварской окружной. В какой-то момент ему на встречу вылетела легковушка. Hyundai появился перед фурой в нескольких метрах и мужчина ничего не успел сделать. Так как удар пришелся на водительскую сторону, тягач повернуло и он выехал на противоположную сторону дороги. Также грузовик вытолкал в кювет и Accent.

Как рассказали полицейские, в момент столкновения у легковушки был открыт капот. С чем это связано - неизвестно. Вероятнее всего, из-за ограничения видимости водитель Hyundai вылетел на встречную полосу. После аварии фура перекрыла движение в сторону Броваров.

От полученных травм водитель Accent скончался на месте. Чтобы достать тело погибшего мужчины на место выезжали спасатели. Также на ДТП работали медики, следственно-оперативная группа и патрульные. Из-за аварии на трассе образовалась пробка. Подробности инцидента устанавливаются.