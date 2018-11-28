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Участник АТО в Николаеве выпрыгнул с балкона многоэтажки

Участник АТО в Николаеве выпрыгнул с балкона многоэтажки
16:08 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Николаеве 26-летний участник АТО покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона многоэтажки.

В Николаеве в результате падения с балкона многоэтажного дома погиб 26-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, инцидент произошел 27 ноября примерно в 22:00.

"По предварительным данным, 26-летний мужчина вместе со своим братом вышел на балкон и внезапно прыгнул вниз. От полученных травм он погиб на месте происшествия", - заявили в полиции.

Следователями начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Основной причиной трагедии в полиции называют личные проблемы погибшего.

По информации местных СМИ, погибший является участником боевых действий в зоне АТО. Мужчина был мобилизован в 2014 году и воевал на Донбассе на протяжении семи месяцев.

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Украина, Николаев, Самоубийство, Суицид, Участник АТО.
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