Президент представил нового главу Черниговской ОДА

Новости Украины: Петр Порошенко представил нового главу Черниговской ОГА Александра Мисника.

Президент Украины Петр Порошенко представил областному активу нового главу Черниговской областной государственной администрации Александра Мисника.

"Хочу сказать, что Александр, где родился, там и пригодился. Он из Черниговской области и имеет амбициозные планы", - сказал П.Порошенко во время представления А.Мисника областному активу в среду.

Президент подчеркнул, что доверяет А.Миснику.

П.Порошенко также добавил, что жизненный путь нового главы ОГА убеждает его, что будут организованы решительные шаги в направлении развития региона.

"Уверен, что вам по плечу и те непростые задачи, которые сейчас стоят, исходя из политической обстановки, как внутренней, так и внешней", - подчеркнул глава государства.

Александр Мисник, 1971 года рождения, имеет высшее образование. На местных выборах в 2015 году баллотировался от партии "БПП "Солидарность"" в Менский районный совет.

Ранее занимал должность главы Менской районной государственной администрации (Черниговская область).