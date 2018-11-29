Омелян: РФ продолжает блокировать украинские порты Мариуполя и Бердянска

Новости Украины: Россия заблокировала украинские порты на Азовском море, всего 35 судов.

Украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов, всего заблокировано 35 судов, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"По состоянию на вечер 28 ноября 2018 украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов", - написал министр на своей странице в соцсети Фецсбук в среду вечером.

По оперативной информации, в ожидании входа в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 – в порт Мариуполь. На выход из Азовского в Черное море из порта Бердянска не могут выйти 3 судна из порта Мариуполя – 6. Еще 8 судов стоят у причалов в портах.

"Всего заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть, Россия заблокировала украинские порты на Азовском море", - отметил В.Омелян.

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизации региона.

"Цель очевидна – блокировка работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины из наших законных территорий, закрепленных нормами международного права", - отметил он.