Керченской трагедия: тело стрелка кремировали и тайно похоронили

Новости Украины: 17 октября в Керченском колледже один из студентов устроил взрыв и стрельбу.

В оккупированном Крыму тело керченского стрелка Рослякова, который устроил 17 октября взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, кремировали и похоронили под другой фамилией. Об этом сообщает "360".

"Владислава Рослякова, который устроил вооруженную атаку на политехнический колледж в Керчи, кремировали. Керченского стрелка похоронили две недели назад под чужой фамилией", - говорится в сообщении.

17 октября в оккупированном Россией Крыму в здании Керченского политехнического колледжа произошел взрыв неустановленного устройства и стрельба, в результате чего погиб 21 человек. Общее количество пострадавших - 88 человек.

Украинская прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует произошедшее как террористический акт.

По версии следственный комитет РФ, массовое убийство в колледже организовал студент 4 курса 18-летний Владислав Росляков, который затем покончил жизнь самоубийством. Сначала уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", затем оно было переквалифицировано на статью "убийство двух и более лиц общеопасным способом". Тело Владислава Рослякова оставалось не погребенным почти месяц после трагедии, поскольку "за ним (телом — ред.) никто не обратился".