Водитель маршрутки приговорен к 4 годам тюрьмы за смерть пассажирки

Новости Украины: В конце ноября 2012 года из-за водителя, который не убедился, что двери закрыты, выпала пожилая женщина и получила тяжелую травму голову.

Орджоникидзевский районный суд г.Харькова вынес обвинительный приговор водителю маршрутки, по вине которого пожилая женщина выпала из автобуса и умерла от полученной травмы. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Харьковской области, 51-летний мужчина признан виновным в совершении смертельного ДТП (ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

"Водитель автобуса приговорен к 4 годам за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце ноября 2012 года водитель автобуса не убедился, что двери транспортного средства плотно закрылись, и продолжил движение после остановки. В это время на лестнице у входа стояли двое пассажиров. На ходу двери внезапно открылась и люди выпали прямо на дорогу. В результате падения 71-летняя женщина получила тяжелую травму головы. Пенсионерка неделю находилась в коме, спасти ее врачам не удалось.

Другой пассажир, стоявший у двери, не получил серьезных повреждений. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.