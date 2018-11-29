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Сутки на Донбассе: оккупанты продолжают стрелять, среди ВСУ есть раненые

Сутки на Донбассе: оккупанты продолжают стрелять, среди ВСУ есть раненые
07:34 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/pressjfo.new

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 14 раз обстреляли украинские позиции, четыре раза применив запрещенное вооружение.

Как сообщает пресс-центр ООС, обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции Объединенных сил вблизи Крымского, хутора Вольный и Гнутово. Украинские опорные пункты возле Луганского попали под огонь 120 мм минометов.

В штабе также добавили, что в результате боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены.

С начала текущих суток боевики два раза обстреляли украинские позиции вблизи Тарамчука и Гнутово, применив стрелковое оружие и гранатометы. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, 28 ноября четыре боевика российско-оккупационных войск были уничтожены и еще один ранен.

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Боевики, Военные, Донбасс, ВСУ, ООС.
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