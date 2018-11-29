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В Крыму из больницы выписали раненых украинских моряков

В Крыму из больницы выписали раненых украинских моряков
14:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: из открытых источников

Новости Украины: Трех раненых украинских моряков выписали из керченской больницы.

Из больницы в Керчи выписали трех раненых украинцев, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе.

 

По его словам, "из больницы в Керчи выписали трех раненых украинских военных - моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и сотрудника СБУ Василия Сороку, задержанных российскими пограничниками и арестованных Керченским городским судом на два месяца. Их этапируют в СИЗО Симферополя".

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинского буксира "Яны Капу" и катеров "Бердянск" и "Никополь", осуществлявших плановый переход из Одессы в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Подконтрольный РФ суд арестовал первую группу украинских моряков

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Всего в плен были захвачены 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный оккупантам суд арестовал всех пленных украинцев.

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Керченский пролив, Керчь, Украинские моряки, Керченская больница, Задержанные украинские моряки.
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