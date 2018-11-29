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Черновицкую радиостанцию оштрафовали за нарушение языковых квот

Черновицкую радиостанцию оштрафовали за нарушение языковых квот
14:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил оштрафовать радиостанцию за нарушение языковых квот.

Нацсовет решил оштрафовать черновицкую радиостанцию "Буковинская волна" на почти 5 тысяч гривен в связи с нарушением требований закона относительно языковых квот на песни на украинском языке. Такое решение Нацсовет принял на заседании в четверг.

Проведя проверку вещателя, регуляторный орган подтвердил нарушение требований Закона "О телевидении и радиовещании" относительно обеспечения доли песен на государственном языке, которые должны распространяться в течение суток.

Так, в эфире лицензиата 26 апреля эта доля составила 28,3%. Хотя до 8 ноября законом предусматривалась квота на уровне 30%. Коллизия главным образом заключалась в том, что в квоту не попал диджей-сет продолжительностью около полутора часа, в который входили песни на иностранном языке. Нацсовет определил, что прозвучали несколько отдельных песен, а потому вещатель нарушил квоту.

"Я буду поддерживать санкцию о применении штрафа, но с необходимостью разъяснения относительно использования диджейских сетов на радиостанциях", - сказал председатель Нацсовета Юрий Артеменко.

В то же время в объяснении, которое поступило в Нацсовет, руководство ООО "Буковинская волна" заявило об отсутствии нарушения, поскольку "прозвучало 296 песен, из которых 90 - на государственном языке, что составляет 30,41%". При этом диджей-сет вещатель считает одним музыкальным произведением.

Представитель лицензиата, который присутствовал на заседании, попросил внести уточнения в методологические рекомендации на примере "Буковинской волны" и не применять пока санкцию.

Со своей стороны, член национального совета Сергей Костинский уточнил, что любое музыкальное произведение длительностью не менее 90 секунд, согласно закону, считается песней, поэтому регулятор обязан учитывать эту норму во время мониторинга языковых квот на радио.

"Наши методологические разъяснения не могут быть несовершенными, потому что формировались на запрос индустрии и при ее участии", - подчеркнул Костинский.

Следовательно, Нацсовет решил применить к лицензиату санкции – взыскать штраф в размере 4 тыс. 832,63 грн.

Как сообщалось, внеплановую проверку "Буковинской волны" в связи с выявленными признаками нарушения языковых квот регулятор назначил 11 июля 2018 года.

В июле 2017 года Нацсовет уже штрафовал "Буковинскую волну" за нарушение языковых квот на 4 тыс. 420 грн.

В Украине 8 ноября 2016 года вступил в силу закон "О внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах)".

Порошенко рассказал, как квоты повлияли на украинскую музыку

Согласно документу, квота на песни на украинском языке в радиоэфире ежесуточно и в временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 вводился постепенно. Так, в течение первого года их должно было быть минимум 25%, второго – 30% и третьего – 35%. В то же время ведение передач на государственном языке в течение первого года действия закона должно составлять 50%, второго – 55%, третьего – 60%.

Санкцией за нарушение требований закона является взыскание штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Его вещатели обязаны уплатить в государственный бюджет в течение 30 дней после принятия Нацсоветом соответствующего решения. Самый большой штраф за два года был уплачен радиостанцией "Радио НВ" – 349 тыс. 449, 49 грн.

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Все по теме:

Украина, Штраф, Телевидение, Радио, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, Буковинская волна, Языковая квота.
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