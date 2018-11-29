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В Одессе подорожал тариф на проезд в трамваях и троллейбусах

В Одессе подорожал тариф на проезд в трамваях и троллейбусах
15:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Проезд в электрическом транспорте Одессы с 1 декабря подорожает на 2 гривны.

Члены исполкома Одесского горсовета рассмотрели 29 ноября вопрос об изменении тарифа на перевозку пассажиров в городском электротранспорте (трамвай, троллейбус и фуникулер) и приняли решение о повышении с 1 декабря стоимости одной поездки с 3 до 5 гривен.

"Хочу сказать, что для тех, кто всегда пользовался электротранспортом, никакого повышения не произойдет: стоимость постоянных билетов остается без изменений — на уровне тарифов 2016 года. Также сохраняются все льготы для определенных категорий пассажиров, в том числе для пенсионеров. В структуре перевозок эта доля пассажиров составляет 59 процентов, — отметил мэр города Геннадий Труханов, выступая на заседании горисполкома.

По его словам, "повысить тарифы и сделать их экономически обоснованными рекомендовал мэрии Европейский банк реконструкции и развития".

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В свою очередь, директор департамента экономического развития горсовета Сергей Тетюхин обосновал повышение стоимости проезда "ростом цен на топливно-смазочные материалы, запчасти и увеличением размера минимальной заработной платы персонала КП "Одессагорэлектротранспорт". С 2016 года зарплата увеличилась в 2,6 раза, стоимость электроэнергии — в 2 раза, инфляция составила 30%".

Тетюхин добавил, что расчет тарифа обоснован в соответствии с Порядком формирования тарифов на услуги в городском общественном транспорте, утвержденном приказом Мининфраструктуры Украины от 25 ноября 2013 года.

Напомним, на балансе КП "Одессагорэлектротранспорт" находится более двухсот единиц подвижного состава, на маршруты ежедневно выходят 137 трамваев и 92 троллейбуса.

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Украина, Одесса, Декабрь, Стоимость проезда, Тариф на проезд, Проезд в Одессе, Одессагорэлектротранспорт.
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