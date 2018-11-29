Прокурор отказался от взятки $30 тыс. от обвиняемых в торговле людьми

Новости Украины: В Киеве адвокат подозреваемых в торговле людьми пытался дать прокурору $30 тыс. взятки.

Прокурор отказался от 30 тысяч долларов взятки, которую ему предлагал адвокат подозреваемых в торговле людьми.

Об этом 29 ноября написал Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"В помещении столичной прокуратуры задержан адвокат при предложении и предоставлении взятки в сумме 30 тысяч долларов США работнику прокуратуры", - сообщил Луценко.

Средства адвокат хотел передать в интересах двух человек, которые обвиняются по ст. 149 УК Украины (торговля людьми).

За взятку прокурор должен был изменить обвинение в суде и, как следствие, подозреваемые получили бы менее суровое наказание не связанное с лишением свободы.

"Взяткодатель задержан, ему готовится подозрение", - добавил генпрокурор.

В частности, в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 369 УК (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

"Двое обвиняемых, в интересах которых предлагали взятку, занимались незаконной переправкой украинских девушек в сексуальное рабство", - уточнила УП пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Максимець также сообщила, что документирование преступления длилось почти 1,5 месяца.