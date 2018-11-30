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Пятница, 30.11.2018
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Чийгоз: Пленные украинские моряки находятся в СИЗО Симферополя

Чийгоз: Пленные украинские моряки находятся в СИЗО Симферополя
02:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Украинские военные моряки, арестованные в Симферополе, в настоящее время все еще находятся в аннексированном Крыму.

Захваченные в Керченском проливе и арестованные в Симферополе украинские военные моряки в настоящее время все еще находятся в аннексированном Крыму.

Об этом в четверг Крым.Реалии сообщил заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз со ссылкой на собственные источники.

«Украинские моряки находятся в СИЗО Симферополя», – сказал Чийгоз.

Ранее 29 ноября крымскотатарский активист Нариман Джелял со ссылкой на адвокатов захваченных в Черном море и арестованных в Симферополе украинских военных заявил, что моряков вывозят из Крыма, предположительно в столицу России Москву. Эту информацию подтвердили адвокаты Джемиль Темишев, Эмине Авамилева и Айдер Азаматов.

В то же время, российский адвокат Николай Полозов, который намерен защищать капитана второго ранга малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» Дениса Гриценко, сообщил, что пока не может подтвердить информацию о возможном вывозе украинских моряков из Крыма и уточняет ее.

В свою очередь, постоянный представитель Президента Украины в АРК Борис Бабин сообщил, что украинских военнопленных (всех или часть) могут перевезти из оккупированного Крыма в Москву. «Подтверждение или опровержение этой информации будет позже», — отметил он.

Официальных подтверждений со стороны российских властей этой информации в настоящее время нет.

Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал 21 украинского моряка до 25 января 2019 года. Еще троих моряков, находящихся в керченской больнице, арестовал Керченский городской суд. Они также будут находится под арестом до 25 января 2019 года. Украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

ВМС Украины сообщили, что 25 ноября пограничные корабли России совершили откровенно агрессивные действия против украинских кораблей в Керченском проливе.

26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ряде областей после обстрела российскими военными украинских кораблей в Керченском проливе.

Действия России критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следит за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.

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Украина, Крым, Политика, Новости Украины, Ахтем Чийгоз, Керченский кризис.
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