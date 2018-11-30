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Трое несовершеннолетних харьковчан совершили разбойное нападение на киоск

Трое несовершеннолетних харьковчан совершили разбойное нападение на киоск
05:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Инстаграм

Новости Украины: В ходе розыскных мероприятий и по предоставленным приметам патрульные задержали злоумышленников.

Трое несовершеннолетних жителей города Харькова вскрыли дверь торгового киоска и забрали деньги из кассы в размере 800 гривен, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Происшествие произошло 28 ноября около 04-00 в Индустриальном районе...В ходе розыскных мероприятий и по предоставленным приметам патрульные задержали злоумышленников. Ими оказались 17-летний юноша и двое 13-летних жителей района" – говорится в сообщении на официальном сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области

Как рассказал начальник следственного отдела Индустриального отдела полиции Павел Калган, в то утро трое парней подошли к магазину. Один из них остался на улице и начал стучать в дверь с тыльной стороны, двое других с помощью ножа сломали замок и проникли внутрь. Продавщица увидела что в руках одного из злоумышленников нож и скрылась. Завладев деньгами из кассы, правонарушители скрылись.

Полицейские установили, что 17-летний злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Родители подростка лишены родительских прав, его воспитывает опекун.

Объяснить свои действия подростки не смогли.

"В связи с тем, что двум участникам преступления по 13 лет, и они не достигли возраста уголовной ответственности, уголовное производство будет направлено в суд с ходатайством о применении мер воспитательного характера", - добавил П. Калган

Относительно 17-летнего юноши обвинительный акт будет направлен в суд по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.

"В настоящее время старшему участнику разбойного нападения сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения" – подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

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Украина, Харьков, Полиция, Новости Украины, Происшествия.
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