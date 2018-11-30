Ситуация на Донбассе: в зоне ООС один боец ранен, один пропал без вести

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения, один пропал без вести.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 14 раз обстреляли позиции украинских военных, семь раз применив запрещенное вооружение.

Как сообщает пресс-центр ООС, из минометов калибра 82 мм были обстреляны украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное.

По опорным пунктам возле Крымского, Гнутово и хутора Вольный боевики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Красногоровки и Тарамчук террористы применили стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки - автоматические гранатометы. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов террористы стреляли в районе Верхнеторецком.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков зафиксировано не было. По данным разведки, трое оккупантов за прошедшие сутки были уничтожены.