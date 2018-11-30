В Николаевской области мужчина раненого пенсионера заживо залил цементом

Новости Украины: В Вознесенске, Николаевской области 33-летний мужчина зарезал 70-летнего пенсионера и залил цементом в подвале, чтобы скрыть следы преступления.

В городе Вознесенск, Николаевской области сотрудники полиции обнаружили в подвале собственного дома залитым цементным раствором тело 70-летнего пенсионера.

В ходе расследования убийства следователи задержали 33-летнего подозреваемого, жителя Веселиновского района. Выяснилось, что в ночь с 23 на 24 ноября злоумышленник находился в частном домовладении пенсионера. Из-за личных неприязненных отношений мужчина нанес 11 ножевых ранений погибшему в различные жизненно важные части тела, а потом перенес тело в подвальное помещение и, чтобы скрыть убийство, залил последнего раствором цемента. По заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть пенсионера произошла из-за механической асфиксии.

В среду, 28 ноября злоумышленнику сообщено о подозрении по статье умышленное убийство. Сейчас в Вознесенский горрайонный суд подано ходатайство об избрании подозреваемому лицу меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

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