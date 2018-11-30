Экспресс из Киева до аэропорта Борисполь отправился в первый рейс

Новости Украины: в свой первый рейс отправился железнодорожный экспресс из киевского вокзала в аэропорт "Борисполь".

Сегодня, 30 ноября, из киевского вокзала отправится в первый рейс железнодорожный экспресс по маршруту Киев-Пассажирский- Дарница -Борисполь-Аэропорт.

В АО "Укрзализныце" сообщили, что регулярное курсирование начнется в 13:00.

Курсировать будут четыре поезда польского производства вместительностью до 120 пассажиров, багажная зона модернизированная Укрзализныцей. Стоимость билета - 80 грн. Оплату можно произвести как безналичным расчетом в двух кассах на Центральном и Южном вокзалах, так и за наличные - в кассах самообслуживания, установленных над четырнадцатым путем. Кроме того пассажиры могут оплатить проезд непосредственно в поездах по технологии, аналогичной киевскому метрополитену.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныце", стоимость проекта составила 480 млн грн.

"В ходе реализации проекта достроено к существующей железнодорожной инфраструктуре около 4 км пути, построена железнодорожная эстакада длиной 272 м над трассой M03 Киев-Харьков. Построены две пассажирские платформы с павильонами вблизи аэропорта и крытый пешеходный переход от платформ к терминалу D "Борисполя", — сообщается на сайте "Укрзализныци".

В рамках проекта также построено два зала ожидания с кондиционерами, телевизорами, розетками, Wi-Fi и зоной для детей. Вход в указанные зоны открыт при наличии билета на экспресс. По прогнозу уже в 2019 году по маршруту Киев - "Борисполь" планируется перевезти 3,8 млн пассажиров.

В официальной церемонии запуска экспресса приняли участие первые лица государства: президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, а также министр инфраструктуры Владимир Омелян и руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов.