Танки, авиация и артиллерия: Военные тренировались отражать авиаудар возле Мариуполя

Новости Украины: В зоне ООС прошли тренировочные занятия по отражению авиаударов на приморском направлении.

В районе операции Объединенных сил прошли занятия по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона в ходе отражения авиационного удара противника на приморском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

"В районе проведения ООС по распоряжению командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева прошли занятия по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона в ходе отражения авиационного удара противника на приморском направлении", - говорится в сообщении.

Инструкторско-методические занятия для руководителей разных уровней проведены для усовершенствования их навыков в управлении огнем при действии авиации противника на малых и предельно малых высотах в районе побережья Азовского моря, информируют в штабе ООС.

По словам руководителя тренировок, во время тренировок совершенствуется слаживание боевых обслуг и взаимодействие между радиотехническими подразделениями Воздушных сил и пунктом управления противовоздушной обороны бригады по обмену информацией о воздушной обстановке.

Отмечается, что во время учений штурмовая и армейская авиация имитировали удар воздушного противника по подразделениям, осуществляющим прикрытие морского побережья. Кроме того, состоялось выполнение боевых пусков и стрельб по аэродинамическим целям, которые маневрируют высотой, информируют в штабе ООС.