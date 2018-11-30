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День в ООС: Оккупанты совершили 4 обстрела, в том числе и с запрещенного оружия

День в ООС: Оккупанты совершили 4 обстрела, в том числе и с запрещенного оружия
20:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Оккупанты обстреляли из 120-мм минометов украинские войска под Луганским.

Российско-оккупационные войска в пятницу, 30 ноября, четыре раза обстреляли позиции операции Объединенных сил(ООС), при этом дважды из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксированы 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", - отмечается в сообщении.

Днем враг открывал прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе хутора Вольного.

Опорные пункты наших войск возле Луганского были обстреляны из минометов 120-го калибра, а оборонные укрепления около Гнутово - из минометов калибра 82 мм

В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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