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В Керченском проливе столкнулись два судна

В Керченском проливе столкнулись два судна
21:07 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Два судна столкнулись в Керчь-Еникальском канале.

Два иностранных грузовых судна, которые направлялись в Азовское море из порта Констанца в Румынии, столкнулись в Керченском. Об этом сообщает портал FleetMon.

"Грузовой корабль "Lady Maria" во время маневрирования в Керченском проливе столкнулся с грузовым судном "Azov Concord". Оба корабля направлялись из порта Констанца в Румынии в азовские морские порты России и Украины, оба ждали разрешения на транзит через пролив", - отмечается в сообщении.

Соответственно информации, в результате столкновения у грузового корабля "Lady Maria" был поврежден винт двигателя, а у "Azov Concord" был утерян якорь с цепью.

Как отмечалось, в Керчь-Еникальском канале приостановили проход судов и были выпущены штормовые предупреждения для Керченского пролива и Азовского моря Российским морречфлотом. 

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"Ветер 13-18 м/сек, северо-восточный. Угроза обледенение судов. В связи с этим выпущены штормовые предупреждения номер 562 для Керченского канала и 537 для Азовского моря", – говорится в сообщении.

Также обращается внимание на то, что ограничения будут сняты не раньше, чем в субботу или воскресенье.

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Судно, Керченский пролив, Керчь-Еникальский канал, Lady Maria, Azov Concord.
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