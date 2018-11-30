Россия перебросила к оккупированному Севастополю самолеты и военную технику

Новости Украины: Россия перебросила в оккупированный Севастополь истребители.

Россия перебросила на аэродром "Бельбек" вблизи оккупированного Севастополя истребители и другую военную технику.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"По результатам обработки спутниковой съемки на открытых стоянках аэродрома "Бельбек", который находится вблизи г. Севастополь, выявлено около 24 единиц самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов МИГ-29, а также около 150 единиц специальной автомобильной и военной техники", - говорится в сообщении.

Как отметили в МинВОТ, по оценкам специалистов увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в том числе стратегической.

"Такие действия Российской Федерации вновь подтверждают тот факт, что страна-оккупант рассматривает временно оккупированный Крым исключительно как очередную военную базу, которая будет держать в напряжении весь европейский континент", - подчеркнули в министерстве.

В МинВОТ также напомнили, что в конце апреля 2018 года сообщали о строительстве дополнительной полосы якобы для "гражданских нужд" на аэродроме "Бельбек".

Аэродром "Бельбек" является аэродромом совместного базирования, на котором с 90-х была расположена 204 бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а также выполнялись гражданские рейсы по перевозке пассажиров. С 2002 года "Аэропорт "Бельбек" получил статус международного.

После аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году аэродром "Бельбек" обслуживал исключительно военно-воздушные силы РФ и гражданские рейсы не осуществлялись. На его базе были расположены два авиационных полка ВВС РФ.