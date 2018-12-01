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На Херсонщине отмечают важность развития туризма в регионе

На Херсонщине отмечают важность развития туризма в регионе
07:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Туризм на Херсонщине должен давать треть ВВП области.

На Херсонщине туристическая отрасль должна обеспечивать треть общего объема регионального валового внутреннего продукта.

Об этом сообщил в пятницу, 30 ноября, во время выступления на заседании Совета регионального развития Херсонской области глава облгосадминистрации Андрей Гордеев, сообщает корреспондент.

"Черноморское побережье, Азовское побережье – это все вопросы приоритетности нашего региона №1. Это та отрасль, которая должна стать на уровень с отраслью аграрного сектора, и так же (как и аграрная отрасль – ред.) давать не менее 30% в наш валовой внутренний продукт", – сказал Гордеев.

По его информации, в 2018 году область посетили 3,5 миллионов туристов и отдыхающих – как и в 2017 году. Поэтому, если Херсонщина сохранит такой стабильный темп посещения ее туристами, то это будет стимулировать развитие в области аэропорта "Херсон", дорожного строительства, а также курортного бизнеса, который в свою очередь будет развивать курортное побережье региона.

Что касается аграрного сектора Херсонщины, то он, как сообщил глава ОГА, сейчас дает 38% регионального валового внутреннего продукта.

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Херсонская область, Туризм, Херсон, ВВП.
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