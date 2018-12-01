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Полицейские в Киеве выломали дверь и спасли женщину от ее сына

Полицейские в Киеве выломали дверь и спасли женщину от ее сына
15:04 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Киевские полицейские задержали мужчину, который забаррикадировался в квартире и насильно удерживал мать.

В одном из киевских домов мужчина после разбойного нападения забаррикадировался в квартире и насильно удерживал в ней свою мать.

Согласно сообщению пресс-службы полиции Киева, в дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении на киевлянина, у которого, угрожая ножом, отобрали рюкзак. Правоохранители оперативно отреагировали на ситуацию и на улице Стадионной обнаружили рюкзак, а также установили путь преступника, который зашел в один из подъездов.

Во время проверки информации стало известно, что мужчина забаррикадировался в своей квартире с матерью и отказывал полицейским в доступе с угрозами физически расправиться с женщиной.

"Я принял решение о введении специальной полицейской операции "Заложник", привлекли спецназовцев и психолога. Когда поняли, что переговоры не дают результата, убедившись, что жизни женщины ничего не угрожает, спасатели выломали дверь. Злоумышленника задержали, а женщину освободили", - рассказал начальник Главного управления полиции Андрей Крищенко о действиях полиции в сложившейся ситуации.

Освобожденную киевлянку осматривают врачи "скорой помощи", а сын дает показания следователям.

Согласно информации Андрея Крищенко, начато уголовное дело по статье 187 (Разбой) Криминального кодекса Украины, а в квартире проходит обыск, после чего будет решаться вопрос о дополнительной правовой квалификации событий.

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Киев, Полиция, Разбойное нападение, Полиция Киева.
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