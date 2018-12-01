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Полиция Киева обезвредила бродягу с иголками и топором
15:29 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Полиция Одесской области расследует обстоятельства агрессивного поведения пьяного мужчины с топором и шприцами.

Вчера, 30 ноября, патрульная полиция Одесской области задержала подозрительного мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения ходил по улицам Одессы.

По сообщению пресс-службы патрульной полиции в Одесской области, 30 ноября в 5 утра поступило сообщение о пьяном мужчине на улице Катериненской, который в состоянии алкогольного опьянения мог представлять угрозу местным жителям. Полиция оперативно отреагировала на вызов и задержала мужчину, который попытался сбежать от правоохранителей.

Во время беседы, согласно ст. 34 сотрудники полиции предложили 27-летнему мужчине пройти проверку, но тот в грубой форме отказался и начал вести себя особо агрессивно.

Правоохранители применили силу и доставили мужчину в отделение полиции, где у него было обнаружено самодельный топор и большое количество игл от шприцов. Полиция выясняет необходимость мужчине таких предметов. Дальше им займутся следователи.

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Одесса, Полиция, Патрульная полиция.
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