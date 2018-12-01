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Расследование Bellingcat: Корабли РФ обстреляли "Бердянск" в нейтральных водах

Расследование Bellingcat: Корабли РФ обстреляли &quot;Бердянск&quot; в нейтральных водах
16:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Обстрел "Бердянска" состоялся в нейтральных водах.

Обнародована ФСБ России информация относительно инцидента возле Керченского пролива 25 ноября подтверждает утверждение украинской стороны о том, что обстрел российскими пограничниками катера ВМС Украины "Бердянск" произошел вне территориальных вод РФ.

Об этом говорится в материале международной группы расследователей Bellingcat.

"Информация ФСБ, если она достоверна, показывает, что "Бердянск" находился в 22,72 км от берега Крыма, более чем на 500 метров дальше от заявленных Россией территориальных вод, когда по нему был открыт огонь", - говорится в расследовании.

В нем отмечается, что 25 ноября 2018 года во время конфронтации возле Керченского пролива российские воинские подразделения впервые официально атаковали военнослужащих Украины.

В материале исследуется имеющаяся в открытых источниках информация относительно инцидента и соответствующие заявления украинской и российской сторон для того, чтобы установить, где именно и как именно происходили события. В частности, исследован опубликованный СБУ перехват разговоров российских военных во время событий, видео умышленного тарана российским военным кораблем украинского буксира "Яны Капу", заявление ФСБ относительно инцидента.

Отмечается, что информация из перехваченных разговоров подтверждает два утренних тарана российским кораблем "Дон" буксира "Яны Капу", как и столкновение двух российских кораблей, вследствие чего значительные повреждения получил сторожевой корабль РФ "Изумруд".

Автор исследования указывает на то, что в один из моментов украинские корабли, направляясь к Азовскому морю, находились "в территориальных водах Крыма и материковой части России". В то же время, он напоминает, что ни Украина, ни страны Запада не признают незаконную аннексию Россией Крыма и расширение ее территориальных вод. Кроме этого, между Украиной и РФ с 2003 года действует договор, который определяет Азовское мору и Керченский пролив как внутренние воды Украины и России, разрешая свободное прохождение по проливу.

Между тем, после того, как корабли ВМС Украины поняли, что по заблокированному Керченскому проливу пройти не удастся, около 18.00 вечера воскресенья они стали возвращаться в порт отправления г. Одесса. После этого российские пограничные корабли стали их преследовать, осуществили обстрел и захватили.

"Российское ФСБ утверждает, что начальный перехват, как и предупредительные выстрелы и, в конце концов, огонь по "Бердянску" - все произошло "в территориальных водах России". Однако это не соответствует данным о местонахождении, приведенным ими же самими", - заявили в Bellingcat, где тщательным образом проанализировали все приведенные в заявлении ФСБ данные относительно инцидента, наложив их на карту.

В то же время, автор исследования указывает на то, что украинская сторона, которая также утверждает о нападении на корабли в нейтральных водах, все же не предоставила достаточную официальную информацию по этому поводу и могла бы предоставить более точные данные относительно этого.

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Азовское море, Россия, Керченский пролив, Bellingcat.
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