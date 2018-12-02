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Полиция начала уголовное дело по факту стрельбы в Одессе

Полиция начала уголовное дело по факту стрельбы в Одессе
05:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Ночью, 30 ноября, мужчина в состоянии алкогольного опьянения беспричинно стрелял в воздух.

Сотрудники Приморского отдела полиции Одессы расследуют обстоятельства открытия огня из боевого пистолета военнослужащим местного гарнизона на улице Пантелеймоновській после ночной перепалки с одним из жителей города. По данному факту начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникаций Одесского главка Нацполиции.

"Мужчину, который ночью в состоянии алкогольного опьянения беспричинно стрелял в воздух, задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его действия квалифицируются ч. 4 ст. 296 УК украины как хулиганство", - отметили в полиции.

В ночное время 30.11.2018 в городе Одесса военнослужащий из-за личной недисциплинированности совершил хулиганские действия, а именно после словесной перепалки с прохожими - несколько выстрелов из пистолета в воздух. Он был задержан правоохранительными органами.

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Одесса, Стрельба, Уголовное дело, Стрельба в Одессе, Мужчина стрелял.
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