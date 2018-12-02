Сутки на Донбассе: 15 вражеских обстрелов, потерь и раненых нет

За минувшие сутки оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям наших войск, при этом трижды применяя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.
"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельське, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединское. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Крымского, Песков и Невельского", - говорится в сообщении.
В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. От начала этих суток противник огневой активности не проявлял. По данным разведки, 1 декабря, двух оккупантов уничтожили и еще одного - ранили.