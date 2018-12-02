Сутки на Донбассе: 15 вражеских обстрелов, потерь и раненых нет

Новости Украины: От начала суток противник огневой активности не проявлял.

За минувшие сутки оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям наших войск, при этом трижды применяя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельське, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединское. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Крымского, Песков и Невельского", - говорится в сообщении.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. От начала этих суток противник огневой активности не проявлял. По данным разведки, 1 декабря, двух оккупантов уничтожили и еще одного - ранили.