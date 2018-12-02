Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде
Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде
Сутки на Донбассе: 15 вражеских обстрелов, потерь и раненых нет
Сутки на Донбассе: 15 вражеских обстрелов, потерь и раненых нет
Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
M1 Music Awards 2018: полный список победителей
M1 Music Awards 2018: полный список победителей

Сутки на Донбассе: 15 вражеских обстрелов, потерь и раненых нет

Сутки на Донбассе: 15 вражеских обстрелов, потерь и раненых нет
07:43 Сегодня Телеграф

Новости Украины: От начала суток противник огневой активности не проявлял.

За минувшие сутки оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям наших войск, при этом трижды применяя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельське, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединское. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Крымского, Песков и Невельского", - говорится в сообщении.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. От начала этих суток противник огневой активности не проявлял. По данным разведки, 1 декабря, двух оккупантов уничтожили и еще одного - ранили.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, События на Донбассе, Сутки на Донбассе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: события боя
02 Уайлдер - Фьюри: онлайн трансляция боя
03 Гвоздик - Стивенсон. Видео тяжелейшего нокаута
04 Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
05 Состоялась свадьба Приянки Чопры и Ника Джонаса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новый президент Мексики принес присягу
Новый президент Мексики принес присягу
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Праздничные выходные: сколько украинцы будут отдыхать в декабре
Украинцы будут отдыхать треть месяца
Рецепт дня: финский сливочный рыбный суп
Рецепт дня: финский сливочный рыбный суп
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь