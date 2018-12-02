В столице мужчина зарезал двух женщин и выбросился из окна

Новости Украины: В столице на месте убийства обнаружили ножи и окровавленный топор.

В Киеве на улице Васильковской парень нанес многочисленные раны двум женщинам, а потом выбросился из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Убийцей оказался 24-летний мужчина, который проживал вместе с матерью в одной из квартир и имел проблемы с психическим здоровьем. Осмотрев помещение, на кухне полицейские обнаружили тела двух женщин с многочисленными резаными ранениями. Выяснилось, что одна из женщин - 53-летняя мать умершего. Личность другой женщины устанавливается. Проведя обыск квартиры, правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, в частности два ножа и топор со следами крови.

"По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Кроме того, расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией – самоубийство. Правоохранители устанавливают мотивы убийства женщин.