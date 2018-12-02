Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в &quot;Нормандском формате&quot;
Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в "Нормандском формате"
США меняют правила получения рабочих виз
США меняют правила получения рабочих виз
Биатлон: Украина завоевала бронзу в стартовой гонке сезона
Биатлон: Украина завоевала бронзу в стартовой гонке сезона
Желтая Земляная Свинья: все, что нужно знать о символе Нового года 2019
Желтая Земляная Свинья: все, что нужно знать о символе Нового года 2019

В Запорожской области перевернулся микроавтобус с пассажирами

Смотрите фото (3)
В Запорожской области перевернулся микроавтобус с пассажирами
16:00 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: Авария произошла на трассе Бердянск – Васильевка в Черниговском районе, пострадала одна из пассажиров микроавтобуса.

В Запорожской области на скользкой дороге маршрутка с пассажирами съехала в кювет и перевернулась. На момент аварии в автомобиле находилось 8 пассажиров. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

"Как выяснилось в ходе предварительного расследования, из-за неблагоприятных погодных условий маршрутное такси Бердянск-Запорожье выехало с проезжей части в кювет и опрокинулось на крышу. Всего в микроавтобусе на момент ДТП находилось 8 пассажиров", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмирована 31-летняя женщина, остальные пассажиры от медицинской помощи отказались. Пострадавшую каретой скорой доставили в приемное отделение районной больницы.

В Николаевской области столкнулись две машины, пострадал ребенок

С помощью троса и пожарного автомобиля спасатели перевернули микроавтобус на колеса и отбуксировали его на проезжую часть. ДТП произошло 1 декабря на трассе Бердянск-Васильевка между с. Ильино и Зеленовка Черниговского района.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

ДТП, Запорожская область, ГСЧС, Черниговский район, Бердянск – Васильевка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
02 Уайлдер - Фьюри: события боя
03 Гвоздик - Стивенсон: события боя
04 Гвоздик - Стивенсон. Видео тяжелейшего нокаута
05 Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Стало известно, где похоронят Джорджа Буша-старшего
Стало известно, где похоронят Джорджа Буша-старшего
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Акции протеста в Париже: 133 раненых, из них 23 правоохранители
Акции протеста в Париже: 133 раненых, из них 23 правоохранители
Ханука 2018: что это за праздник и как его отмечают
Ханука 2018: что это за праздник и как его отмечают
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь