В Запорожской области перевернулся микроавтобус с пассажирами

Новости Украины: Авария произошла на трассе Бердянск – Васильевка в Черниговском районе, пострадала одна из пассажиров микроавтобуса.

В Запорожской области на скользкой дороге маршрутка с пассажирами съехала в кювет и перевернулась. На момент аварии в автомобиле находилось 8 пассажиров. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

"Как выяснилось в ходе предварительного расследования, из-за неблагоприятных погодных условий маршрутное такси Бердянск-Запорожье выехало с проезжей части в кювет и опрокинулось на крышу. Всего в микроавтобусе на момент ДТП находилось 8 пассажиров", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмирована 31-летняя женщина, остальные пассажиры от медицинской помощи отказались. Пострадавшую каретой скорой доставили в приемное отделение районной больницы.

С помощью троса и пожарного автомобиля спасатели перевернули микроавтобус на колеса и отбуксировали его на проезжую часть. ДТП произошло 1 декабря на трассе Бердянск-Васильевка между с. Ильино и Зеленовка Черниговского района.