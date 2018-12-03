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Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ
07:40 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Все нарушения режима тишины противник совершил с наступлением темноты.

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих не допущено, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

 

"Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети.

Боевики обстреливали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское.

"Дважды захватчики вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Тарамчука…Кроме того, вблизи Станицы Луганской зафиксирован вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов" – отметили в штабе ООС.

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"С начала текущих суток противник совершил обстрел наших оборонительных укреплений в районе Крымского из минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных не допущено" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ уничтожены, еще пятеро получили ранения.

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Украина, Донбасс, ВСУ, Станица-Луганская, Красногоровка, Лебединское, Режим «Тишины», Славное, Позиции ВСУ, ООС, Штаб ООС.
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