Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Новости Украины: Все нарушения режима тишины противник совершил с наступлением темноты.

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих не допущено, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети.

Боевики обстреливали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское.

"Дважды захватчики вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Тарамчука…Кроме того, вблизи Станицы Луганской зафиксирован вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов" – отметили в штабе ООС.

"С начала текущих суток противник совершил обстрел наших оборонительных укреплений в районе Крымского из минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных не допущено" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ уничтожены, еще пятеро получили ранения.