Аброськин поставил задачу усилить контроль на границе

Новости Украины: Национальная полиция Херсонщины заявила, что не позволит диверсантам из Крыма проникнуть на материковую Украину.

Правоохранители Херсонщины имеют все необходимые силы и средства, чтобы не позволить диверсантам из оккупированного Крыма проникнуть на материковую Украину. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин во время рабочей поездки на Херсонщину, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"Наша задача - не допустить на территорию Украины тех, кто дестабилизирует ситуацию. И только при условии эффективного сотрудничества и отлаженной коммуникации полиции Херсонщины, пограничников и полиции Крыма робота будет приносить реальные результаты", - отметил Аброськин.

В Нацполиции проинформировали, что в Херсоне было проведено координационное совещание по усилению охраны и обороны границы на админгранице с АР Крым с руководством Главных управлений Национальной полиции в Херсонской области и АР Крым, Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы и первым заместителем постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Изетом Гдановым. Его целью стало усиление контроля за перемещением лиц в пограничных к АРК пунктах пропуска, организация совместной работы полиции Херсонщины, полиции Крыма и пограничников для недопущения проникновения на материковую Украину диверсионных групп, криминальных элементов, военнослужащих, которые нарушили присягу и остались в Крыму.

Аброськин призвал собравшихся организоваться, активизировать работу и создать действительно серьезный заслон, который не позволит лидерам и участникам преступных групп Крыма проникнуть в Украину.

Он также представил нового заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в АР Крым - руководителя криминальной полиции подполковника полиции Андрея Бондаренко.

Как известно, Верховная Рада Украины 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях, в частности Херсонской, в связи с агрессией России в районе Керченского пролива.

25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия относительно украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.