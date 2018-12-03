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Бердянский порт из-за блокады Керченского пролива сокращает работу

Бердянский порт из-за блокады Керченского пролива сокращает работу
22:26 Сегодня Телеграф Про Бердянск

Новости Украины: Руководство предприятия заявляет о возможных сокращениях сотрудников.

Бердянский морской торговый порт из-за блокады Керченского пролива вынужденно перешел на четырехдневную рабочую неделю.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника порта Александр Трощенков, сообщает в понедельник, 3 декабря.

По словам Трощенкова, порт понес многомиллионные убытки. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с руководством ГП Администрация морских портов Украины.

Отмечается, что из-за ситуации, которая сложилась в Керченском проливе, порт Бердянска выполнил финансовый план только на 50%. В результате, руководство предприятия было вынуждено перевести сотрудников на четрехдневную рабочую неделю. Первое судно зашло в порт только сегодня, 3 декабря. С 25 ноября суда стояли заблокированные.

Как говорилось на пресс-конференции, на данный момент от услуг Бердянского порта полностью отказался один из главных поставщиков - компания Метинвест, а второй крупнейший клиент, Портинвест, сократил перевалку наполовину.

По словам Трощенкова, сложившаяся ситуация подталкивает руководство порта к сокращению персонала.

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Азовское море, Керченский пролив, Бердянск, Бердянский порт.
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