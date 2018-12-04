Скачать
Вторник, 04.12.2018
Порошенко: Свою страну мы будем защищать сами
Порошенко: Свою страну мы будем защищать сами
Российская агрессия: Украина направит иск в Международный суд ООН
Российская агрессия: Украина направит иск в Международный суд ООН
Динамо обыграло Черноморец, благодаря двум пенальти
Динамо обыграло Черноморец, благодаря двум пенальти
Сегодня православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы
Сегодня православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

Муженко: РФ увеличила количество военной техники вдоль границы с Украиной

Муженко: РФ увеличила количество военной техники вдоль границы с Украиной
08:48 Сегодня Телеграф По материалам: Укрiнформ Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: Начальник Генштаба сообщил, что Россия увеличила количество своих кораблей в акватории Азовского моря "практически в два раза".

Количество военной техники вдоль украинской границы со стороны Российской Федерации увеличилось, рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Характер дислокации (группировок и техники вооруженных сил РФ) показывает, что в самый краткий срок могут быть сформированы соответствующие наступательные группировки и направление их действий - Украина. Поэтому мы рассматриваем не одно направление - Луганская и Донецкая области, а речь идет о северо-восточных, восточных, южных границах Украины", - рассказал Муженко.

По словам начальника Генштаба, РФ во время учений "Восток-2018" перекинула из восточных регионов на свою базу вблизи украинской границы 300 танков Т-62.

Порошенко передал ВС Украины новую мощную военную технику
Порошенко передал ВС Украины новую мощную военную техникуЧитать полностью

Он также сообщил о формировании РФ дивизии в составе двух танковых и двух мотострелецких полков. "Такие дивизии называют дивизией "Прорыв". Явно, что дивизия создается не для ведения оборонных действий, а только для наступательных действий", – отметил Муженко.

По его словам, эта дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии, дислоцирующейся в Новочеркасске. "И самое интересное то, что два армейских корпуса, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областях, управляются из штаба этой 8-й общевойсковой армии. Мы видим системное формирование", – подчеркнул Муженко.

Муженко также отметил, что РФ увеличила количество своих кораблей в акватории Азовского моря "практически в два раза".

"Россия демонстрирует свою готовность наращивать это группировку в максимально короткие сроки. Речь идет о возможной переброске корабельного состава из акватории Азовского моря, используя Волго-Донской канал в Азовское море и в дальнейшем в Черное море. Это тоже серьезная ситуация, на которую нам тоже необходимо реагировать", – сказал Муженко.

Виктор Муженко согласился с данными разведки, что в последнее время мероприятия и боевая оперативность в военных частях РФ вблизи украинской границы также активизировались.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Азовское море, РФ, Военная техника, ВСУ, Виктор Муженко, Граница с Украиной, Ситуация в Азовском море.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Золотой мяч 2018: все претенденты на награду
02 Генпрокурор намерен ввести новые санкции против РФ
03 Кейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместе
04 Улыбка до ушей: как спящий кот стал героем очень забавных мемов
05 Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Через Украину сократился транзит российского газа
Через Украину сократился транзит российского газа
Курс валют на 4 декабря: евро и доллар снизились в цене
Курс валют на 4 декабря: евро и доллар снизились в цене
Киев требует допустить консула к морякам в России
Киев требует допустить консула к морякам в РФ
Рецепт дня: ароматная итальянская паста
Рецепт дня: ароматная итальянская паста
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь