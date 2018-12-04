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Сутки на Донбассе: оккупанты били из минометов и пулеметов

Сутки на Донбассе: оккупанты били из минометов и пулеметов
09:29 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В ходе боевых действий ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.

Ситуация в зоне ООС в течение прошлых суток оставалась вполне контролируемой Объединенными силами. 

 

"Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, в частности, зафиксированы четыре случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Так, за прошлые сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Степное, Авдеевка, Водяное, Славное, Чермалык, Водяное на Приазовье, и Гнутово. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По опорным пунктам Объединенных сил возле Крымского боевики 2 раза применили минометы калибра 82 мм, а оборонительные укрепления возле Песков противник обстрелял из минометов 120 калибра.

Хроника ООС: Боевики три раза нарушили режим тишины

Обороняющиеся подразделения принимали адекватные меры для подавления вражеской огневой активности. По данным разведки, 3 декабря трое российских оккупантов были уничтожены, а еще трое – ранены.

С начала ткущих суток, 4 декабря, противник огня в направлении позиций украинских военных не открывал.

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Украина, Донбасс, ВСУ, Позиции ВСУ, Штаб ООС.
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