В Киеве отключили холодную воду: список улиц

В Киеве отключили холодную воду на 11 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала во вторник, 4 декабря.
Согласно сообщению, по состоянию на 10.00 ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской.
Подача воды временно прекращена по следующим адресам:
Повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают устранить в течение суток.
Напомним, недавно в "Киевводоканале" объяснили, что причиной распространения неприятных запахов в Подольском районе в столице, который наблюдается в течение последних нескольких месяцев, есть старые коллекторы, расположенные в районе улицы Глубочицкой.