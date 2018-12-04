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В Киеве отключили холодную воду: список улиц

В Киеве отключили холодную воду: список улиц
12:26 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве во вторник, 4 декабря, отключили холодную воду на 11 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения.

В Киеве отключили холодную воду на 11 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала во вторник, 4 декабря.

 Согласно сообщению, по состоянию на 10.00 ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской.

Подача воды временно прекращена по следующим адресам:

  • ул. Старая Поляна, 36, 38, 40, 63, 71;
  • ул. Лукьяновская, 1, 5, 7, 9, 11, 15, 24, 27, 63, 79, 84.
  • ул. Олеговская 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 32,36, 38, 40, 42, 44.
  • ул. Нижнеюрковская, 53;
  • ул. Набережно-Корчуватская, 96;
  • ул. Новопироговська, 19, 21;
  • ул. Приречная, 9, 11;
  • бул. Перова, 2;
  • бул. Кольцова, 20, 20А, 20Б;
  • пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;
  • ул. Заветная с 1 по 11, с 2 по 14.

Повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают устранить в течение суток.

Напомним, недавно в "Киевводоканале" объяснили, что причиной распространения неприятных запахов в Подольском районе в столице, который наблюдается в течение последних нескольких месяцев, есть старые коллекторы, расположенные в районе улицы Глубочицкой.

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Киев, КГГА, Водоканал, Холодная вода.
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