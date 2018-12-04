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Аэропорт Запорожье увеличил пассажиропоток

Аэропорт Запорожье увеличил пассажиропоток
14:20 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В январе-ноябре 2018 года аэропорт Запорожье обслужил на 16% больше пассажиров, чем за аналогичный период 2017 года.

За 11 месяцев текущего года КП "Международный аэропорт Запорожья" обслужил 369 502 пассажира, что на 16% больше, чем в прошлом году.

"Запорожский аэропорт демонстрирует рост показателей пассажиропотока за 11 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. За этот период аэропорт в общем обслужил 369 502 пассажира, что на 16% больше, чем за прошлый год. Прирост пассажиропотока на международных авиалиниях составляет 19,47%, были обслужены 282 502 пассажира. На внутренних линиях обслужены 87 000 пассажиров (прирост составляет 6%)", - сообщает пресс-служба предприятия.

 

По данным КП "Международный аэропорт Запорожье", в прошлом месяце зафиксировано увеличение количества пассажиров на международных направлениях, за месяц аэропорт обслужил 25 114 человек. Это на 20,6% больше, чем в ноябре прошлого года.

Однако количество пассажиров на внутренних направлениях уменьшилась и составила в ноябре 8057 пассажиров, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. 

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В целом рост пассажиропотока в ноябре составил 10,26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как ранее сообщалось, аэропорт работает в штатном режиме.

На территории аэрогавани продолжается строительство терминала. Его площадь составит 12 тысяч квадратных метров, он сможет обслуживать до 400 пассажиров в час. Из них 250 будут обслуживаться на международных рейсах, и 150 на внутренних.

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Украина, Запорожье, Международный аэропорт Запорожья, Пассажиропоток.
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