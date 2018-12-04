В Виннице студентам-участникам АТО компенсируют стоимость обучения

Новости Украины: Студентам-участникам АТО из Винницкой области и их детям компенсируют стоимость обучения в местных институтах и колледжах.

Винницким студентам-участникам АТО и их детям будут компенсировать стоимость обучения в местных институтах и колледжах на сумму 2,25 млн грн. Депутаты приняли соответствующее решение во вторник, 4 декабря, на внеочередной сессии Винницкого областного совета.

"Винницкая область – единственная, в которой программой поддержки участников АТО предусмотрены компенсационные выплаты за обучение участников антитеррористической операции и их детей, которые получают образование на контрактной форме обучения дневного отделения в вузах Винницкой области I-ІІ И ІІІ-ІV уровней аккредитации. Эти компенсации осуществляются за средства областного бюджета. Решением сессии на эти цели суммарно выделяется около 2, 25 млн грн", - заявила директор департамента социальной и молодежной политики Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

Также она отметила, что депутаты областного совета поддержали вышеуказанное решение в течении І и II семестра 2017-2018 учебного года на контрактной форме обучения дневного отделения высших учебных заведений Винницкой области ІІ И ІІІ-ІV уровней аккредитации в независимости от формы собственности заведения. Стоимость обучения возместят тем, кто впервые получают образование по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" и образовательным ступеням "бакалавр", "магистр".

Объем финансирования указанных выплат составляет около 2,25 млн грн, из них 725,9 тыс. грн – компенсация стоимости обучения 81 студентов колледжей и техникумов, 1,53 млн грн – для 143 студентов вузов ІІІ-ІV уровней аккредитации.